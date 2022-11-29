"Не надо сидеть на диетах": сыктывкарский тренер рассказала, как похудеть к Новому году

До Нового года одни месяц. Большинство женщин начинают искать диеты и посещать изнурительные тренировки, чтобы влезть в любимое платье. Подобные действия вредят организму. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с фитнес-тренером Арменуи Мирзоян и узнал, как худеть эффективно и безопасно для своего здоровья.

Арменуи Мирзоян — 34 года, профессиональный фитнес-тренер

Можно ли скинуть несколько килограмм за месяц?

“Реально скинуть от двух до пяти килограммов в месяц, если позволяет начальный вес. Для этого необходимо найти грамотного тренера, подобрать питание и начать тренироваться. Важно поставить в начале технику выполнения упражнений и научить клиента включать мышцы в работу, чтобы тренировка была эффективная, а не "занятия ради занятий".

Какие ошибки чаще всего допускают люди во время похудения?