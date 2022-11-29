"Не надо сидеть на диетах": сыктывкарский тренер рассказала, как похудеть к Новому году

До Нового года одни месяц. Большинство женщин начинают искать диеты и посещать изнурительные тренировки, чтобы влезть в любимое платье. Подобные действия вредят организму. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с фитнес-тренером Арменуи Мирзоян и узнал, как худеть эффективно и безопасно для своего здоровья.
Арменуи Мирзоян — 34 года, профессиональный фитнес-тренер
Можно ли скинуть несколько килограмм за месяц?
“Реально скинуть от двух до пяти килограммов в месяц, если позволяет начальный вес. Для этого необходимо найти грамотного тренера, подобрать питание и начать тренироваться. Важно поставить в начале технику выполнения упражнений и научить клиента включать мышцы в работу, чтобы тренировка была эффективная, а не "занятия ради занятий".
Какие ошибки чаще всего допускают люди во время похудения?
“Первая ошибка — это думать, что “я все сам сделаю: и на диету сяду, и тренировки себе распишу”. Это в корне является неверным подходом. Вторая ошибка — надеяться на "волшебные таблетки" в виде голодовок, порошков”.
К чему могут привести такие методы?
“Похудение — от слова “худо” не дает внутренней удовлетворенности, так как человек видит не ту картину в зеркале, которую ожидает. Быстрое похудение — равно быстрый набор большего веса. Все это приводит к огромному стрессу и вреду для организма. Такие методы могут привести к расстройству пищевого поведения, к психическим расстройствам, к испорченному желудку, начнут выпадать волосы, ломаться ногти, появятся высыпания на лице, недомогание, слабость, и многие другие проблемы”.
Как похудеть, не причиняя вред своему организму?
“Чтобы стройнеть легко и в удовольствие, необходимо выбрать тренера и провести одну диагностическую консультацию, ознакомиться с информацией по питанию и начать кушать вкусно, сытно и сбалансировано, с учетом индивидуального соотношения калорий, белков, жиров и углеводов. Также необходимо подключить тренировки и поставить технику, научить включать мышцы при занятиях фитнесом. Работа в комплексе: тренировки, питание, наставничество тренера — дают прекрасный результат”.
Можно ли есть все в новогоднюю ночь?
“В новогоднюю ночь можно кушать все, но в рамках КБЖУ. Отдавать предпочтение мясу, рыбе, морепродуктам, фруктам, овощам. Если до праздников питание было сбалансированное и без пищевого мусора — чипсы, майонез, большое количество сладостей, жирной пищи и не было запретов на продукты, то и в новогоднюю ночь не будет срывов, так как мозг не испытывает стресса и не пытается наесть то, что было запрещено”.
Как не набрать вес обратно после новогодних праздников?
“Чтобы вес не вернулся, важно стройнеть медленно, не торопясь, отдавая себе отчет в том, что набираются килограммы годами, а убрать хочется за месяц. В новогодние праздники чаще находиться на улице, с детками, с друзьями, устраивая "веселые старты". Помните, что кроме еды и застолья можно найти другие источники удовольствия”.
Можно ли похудеть без вреда для здоровья самостоятельно?
“Можно ли вылечить зуб самостоятельно? Нет. Поэтому и в похудении вам поможет только специалист. Тренер — это профессия, где изучается анатомия, физиология, биомеханика — это базовые предметы, которым обучают врачей, учителей физической культуры и спорта”.
Многие сыктывкарцы худеют без помощи тренера. Что таким людям делать, для того, чтобы похудеть без вреда для организма?
“Изучать информацию, как правильно худеть. Человек, владеющий информацией, владеет миром. Необходимо изучить технику выполнения упражнений и биомеханику, а также информацию “Основы рационального сбалансированного питания”. Она дает понимание нам, что кушать, когда и зачем. Также стоит помнить, что не всем девушкам можно тренироваться”.