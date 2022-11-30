Скорпионам — расставание, а Близнецам — сложный выбор: гороскоп на 30 ноября

Абсолютно все знаки зодиака столкнутся с неожиданными препятствиями. Важно держать эмоции под контролем. Овен

Благоприятный день для прогулок и спортивных мероприятий. Возможна спорная ситуация с потенциальным партнером.

Телец

Самое время отправиться в путешествие. Интересные знакомства и положительные эмоции вам обеспечены.

Близнецы

Поступит много предложений различного характера. Отсеките неинтересные и оставьте достойный варианты.

Рак

Почувствуете дикую усталость. Не нужно чересчур эмоционально реагировать на неудачи других людей.

Лев

Будете постоянно грустить. И дело даже не в погоде, а в том, что вам срочно нужна передышкаю

Дева

Берегите здоровье. Есть риск простудиться. Избегайте ссор и неприятных ситуаций.

Весы

Подходящее время для саморазвития. Не будьте расточительны в финансах.

Скорпион

Личная жизнь может резко измениться. Возможны проблемы со здоровьем и расставание с любимым человеком.

Стрелец

Пора найти общий язык с коллегами. Только не идите у них на поводу.

Козерог

Постарайтесь использовать все ваши таланты на благие цели. Ближе к вечеру возможны головные боли.

Водолей

Самое время заняться домашними делами: переклейте обои, сделайте генеральную уборку, приготовьте вкусный ужин.

Рыбы