Скорпионам — расставание, а Близнецам — сложный выбор: гороскоп на 30 ноября

Абсолютно все знаки зодиака столкнутся с неожиданными препятствиями. Важно держать эмоции под контролем.
Овен
Благоприятный день для прогулок и спортивных мероприятий. Возможна спорная ситуация с потенциальным партнером.
Телец
Самое время отправиться в путешествие. Интересные знакомства и положительные эмоции вам обеспечены.
Близнецы
Поступит много предложений различного характера. Отсеките неинтересные и оставьте достойный варианты.
Рак
Почувствуете дикую усталость. Не нужно чересчур эмоционально реагировать на неудачи других людей.
Лев
Будете постоянно грустить. И дело даже не в погоде, а в том, что вам срочно нужна передышкаю
Дева
Берегите здоровье. Есть риск простудиться. Избегайте ссор и неприятных ситуаций.
Весы
Подходящее время для саморазвития. Не будьте расточительны в финансах.
Скорпион
Личная жизнь может резко измениться. Возможны проблемы со здоровьем и расставание с любимым человеком.
Стрелец
Пора найти общий язык с коллегами. Только не идите у них на поводу.
Козерог
Постарайтесь использовать все ваши таланты на благие цели. Ближе к вечеру возможны головные боли.
Водолей
Самое время заняться домашними делами: переклейте обои, сделайте генеральную уборку, приготовьте вкусный ужин.
Рыбы
Напряженный день. Предстоит срочно решить все неотложные вопросы.