"Почта России" начала доставлять интернет-заказы из европейских магазинов

"Почта России" запустила доставку ушедших из России брендов из интернет-магазинов Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба "Почты России". Воспользоваться сервисом смогут клиенты "Почта Global", которая является партнером "Почты России" по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Уточняется, что сервис открывает россиянам доступ к таким магазинам и маркетплейсам, как Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов", передает ТАСС.

В сообщении говорится, что сервис принимает оплату за покупки банковскими карточками, выпущенными в России. При этом покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней.