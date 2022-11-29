За сутки из-за гололеда в Сыктывкаре пострадали 15 человек

За один день в сыктывкарский травмпункт обратились 15 человек - все они пострадали от гололеда. В основном среди пострадавших - пенсионеры, сообщает телеканал "Коми гор".

За минувшие сутки в травмпункт столицы Коми обратились сразу 15 человек. Виной тому стал внезапный сильный гололед на улицах города, сообщает телеканал Коми гор.