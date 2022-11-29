За сутки из-за гололеда в Сыктывкаре пострадали 15 человек

За один день в сыктывкарский травмпункт обратились 15 человек - все они пострадали от гололеда. В основном среди пострадавших - пенсионеры, сообщает телеканал "Коми гор".
За минувшие сутки в травмпункт столицы Коми обратились сразу 15 человек. Виной тому стал внезапный сильный гололед на улицах города, сообщает телеканал Коми гор.
Большинство пострадавших – пенсионеры. Среди травм были и переломы. Так, одна из пострадавших рассказала, что упала, когда выходила из автобуса. Сначала она подумала, что у нее просто ушиб, но боль заставила ее обратиться к медикам, и оказалось, что травма серьезная.
Как отметил заведующий травмпунктом Сыктывкарской городской больницы №1 Елисей Темнохуд, чаще всего люди получают травмы рук и ног. Самое опасное, особенно для пожилых людей, это перелом шейки бедра. Кроме того, есть риск черепно-мозговых травм.
С 1 ноября в травмпункты региона обратились более 30 человек с травмами, полученными из-за гололеда. В больницу госпитализирован 21 человек.