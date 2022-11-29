В Коми пришел грипп с опасными осложнениями

С 21 октября по 27 ноября за помощью с признаками ОРВИ в Коми обратились 9583 человека, в том числе 5451 ребенок. Среди них появились и случаи гриппа, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

56,9% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. В связи с заболеваемостью на неделе ввели карантин в 10 школах и детсадах. По информации на 25 ноября, был полностью приостановлен воспитательный процесс в четырех дошкольных учреждениях, частично — в 27 классах 14 средних школ и в 15 группах 15 дошкольных учреждений.