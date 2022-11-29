Им вечно 18 лет: женщины этих знаков Зодиака до самой старости выглядят молодо и свежо

Есть такие женщины, которые всегда выглядят свежо и молодо. Они родились под несколькими зодиакальными созвездиями. Лев

Женщины, рожденные под этим знаком, всегда выглядят на все 100 процентов. Львицы могут похвастаться не только красивым и ухоженным лицом, но и точеной фигурой. Любят, когда ими восхищаются, поэтому привыкли усердно работать над собой. Львицы с удовольствием посещают косметологов, правильно питаются и занимаются спортом.

Овен

Возраст женщин, рожденных под этим знаком, невозможно угадать по чертам лица, поскольку они очень напоминают детские. Вдобавок ко всему, они тщательно следят за собой — питание, здоровый сон, спорт. Все это и помогает поддерживать прекрасный вид.

Весы