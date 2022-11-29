Старый ЦУМ, загс и колесо обозрения: как выглядел Сыктывкар в 60-80-х годах

В Сыктывкаре в Национальном музее Коми открылась выставка “Люди города”. На ней представлены фотографии центра столицы республики 60-80 годов XX века. На них можно увидеть, как застраивалась улица Коммунистическая и как появлялись важные архитектурные объекты. Журналист портала “Про Город” побывал на экспозиции.
Выставка “Люди города” уже третья по счету проекта “Сыктывкар От и До”. Первую посветили Усть-Сысольску конца XIX-начала XX века. Вторая — Сыктывкару 20-50-х годов. Третья затронула столицу Коми в период с 60-80 годов.
“В 2022 году при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы делаем три путеводителя по Сыктывкару. Их можно купить у нас в музее за 300 рублей или взять в библиотеке. В путеводителе есть готовые маршруты и карта”, — рассказала заведующая отделом истории Национального музея Республики Коми и одна из авторов и руководителей проекта “Сыктывкар От и До” Анна Мельникова.
Все три проекта затрагивают в основном улицу Коммунистическую.
“Мы не брали окраины города из-за того, что мы составляли пешие маршруты. Необходимо было сделать так, чтобы человек мог пройти весь этот путь пешком и за один день”, — поделилась автор проекта.
В 1960-80-х годах центр города только начинал застраиваться. Появился ЦУМ, строился СГУ, развивался Мичуринский парк.
“Идея этого проекта очень простая. В каждом городе есть уличные путеводители, а в нашем городе именно исторического гида нет. На реализацию этой идеи мы потратили 14 месяцев. Мы делали это вместе с сообществом “Дорогие товарищи”. Суть трилогии — дополнить, расширить кругозор горожан и привлечь внимание к путеводителю. В основе всех этих бумажных гидов лежат фотографии. История Сыктывкара она не начинается в конце XIX века, просто тогда появились первые фотомастерские, фотографы, которые запечатлели город”, — объяснила руководитель проекта.
На выставке представлены фотографии из фонда музея и из личных архивов горожан.
“Здесь представлены 20 цветных портретов самых активных деятелей сообщества “Дорогие товарищи”. Эти люди выкладывают фотографии старого Сыктывкара. Все эти деятели очень разные: кто-то был музыкантом, кто-то работал в загсе. Они все видели столицу Коми с разных точек зрения”, — прокомментировала Анна Мельникова.
На выставке множество фотографий, которые сопровождаются комментариями сыктывкарцев из социальных сетей.
Каждый может прийти и оставить запись своего воспоминания из 60-80-х годов XX столетия.
“Этот проект про сохранение прошлого, про наше настоящие и будущее. Глядя на фотографии, понимаешь, что этот город интереснее, чище. Он не закрыт всей этой пестрой рекламой”, — поделилась экскурсовод.
В 2024 году планируется сделать четвертый путеводитель по 1990-2000 годам.