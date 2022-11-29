Старый ЦУМ, загс и колесо обозрения: как выглядел Сыктывкар в 60-80-х годах

В Сыктывкаре в Национальном музее Коми открылась выставка “Люди города”. На ней представлены фотографии центра столицы республики 60-80 годов XX века. На них можно увидеть, как застраивалась улица Коммунистическая и как появлялись важные архитектурные объекты. Журналист портала “Про Город” побывал на экспозиции.

Выставка “Люди города” уже третья по счету проекта “Сыктывкар От и До”. Первую посветили Усть-Сысольску конца XIX-начала XX века. Вторая — Сыктывкару 20-50-х годов. Третья затронула столицу Коми в период с 60-80 годов.

“В 2022 году при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы делаем три путеводителя по Сыктывкару. Их можно купить у нас в музее за 300 рублей или взять в библиотеке. В путеводителе есть готовые маршруты и карта”, — рассказала заведующая отделом истории Национального музея Республики Коми и одна из авторов и руководителей проекта “Сыктывкар От и До” Анна Мельникова.

Все три проекта затрагивают в основном улицу Коммунистическую.