Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья

Сбер продолжает развивать цифровые технологии, чтобы помогать людям заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях Сбера будут проходить Дни здоровья.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион. На платформе СберЗдоровья пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.

В Дни здоровья в тысячах отделений Сбербанка во всех регионах страны можно будет оформить услугу онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья на год с 20-процентной скидкой. По семейному тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

Сергей Жданов, управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка: