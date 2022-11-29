Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях

Сбер продлил выгодные промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно, а максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября. Она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в СберБанке последние 3 месяца, при открытии вклада на три года.

Доходность зависит от суммы, срока, истории сбережений клиента в Сбере и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

С 28 ноября также изменились и сроки размещения таких вкладов: раньше их можно было открыть только на год, а теперь доступны три варианта — 6, 14 и 36 месяцев.

Минимальная сумма вклада «Лучший %» — 100 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Пополнять вклады и снимать с них деньги (кроме причисленных процентов) до окончания срока нельзя.

Также банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Новые возможности» в рублях сроком на год с 7,7 до 8,5% годовых. Вклад «Новые возможности» можно открыть на 3, 6 или 12 месяцев в рублях или юанях.

Открыть эти вклады можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Приближается Новый год, и к этому празднику мы традиционно улучшаем условия депозитов в Сбере. Теперь доходность вкладов "Лучший %" и "Новые возможности" стала выше для наших клиентов. Максимальные ставки в 9,5% и 8,5% соответственно обеспечивают отличную доходность вложений — это одни из лучших предложений на рынке, которые, уверен, окажутся востребованными».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением: