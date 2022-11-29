В одном из городов Коми за-за разрушения моста ввели режим повышенной готовности

В Усинске из-за разрушений на мосту через реку Колва ввели режим повышенной готовности. Решение об этом приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Комиинформ".

На мосту, который расположен по дороге "Подъезд к г. Усинску" от автомобильной дороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", разрушилась железобетонная плита и мостовое полотно в зоне деформационных швов. Есть угроза обрушения конструкции.