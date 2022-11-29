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В Коми две подруги отдали незнакомцам 7 миллионов рублей

В Коми две подруги отдали незнакомцам 7 миллионов рублей

Две женщины из Печоры доверились консультанту по объявлению и инвестировали в неизвестно что несколько миллионов рублей. Об этом рассказали в МВД по Коми.

О произошедшем стало известно, когда в полицию Печоры обратились 50 и 60-летняя жительницы города, которые рассказали, что по объявлению в интернете вышли на некий инвестиционный проект. С ними связался консультант, который заставил их инвестировать сбережения и кредитные средства на разные счета.

Одна из потерпевших передала незнакомцам 5,6 миллионов рублей, 1,1 миллион из которых были ее сбережениями. Другая потеряла 2 миллиона 95 тысяч руюлей.

По данным фактам проводится проверка. Полицейские установили, что злоумышленники для связи с потерпевшими использовали номера, зарегистрированные на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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