Врач рассказала, какой должна быть лучшая температура для еды

Стоит ли всегда греть еду или можно употреблять пищу комнатной температуры и даже из холодильника, объяснила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

Современный ритм жизни приводит к тому, что многие люди, в частности, офисные работники и студенты, фактически отказываются от разогретой пищи. Необходимости в постоянном употреблении горячих блюд действительно нет, считает врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко. Но лучше всего, если еда будет примерно той же температуры, что и тело человека, отметила она.

"Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей. Необходимости в регулярном приеме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное – употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше – температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию", – сказала Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

Однако некоторые продукты лучше всегда употреблять в горячем виде, продолжила гастроэнтеролог.