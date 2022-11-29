Возле сыктывкарского аэропорта предлагают обустроить новую парковку

В правительстве Коми подняли тему новых парковочных мест в районе аэропорта столицы Коми. Об этом рассказали на оперативном совещании под руководством первого зампреда Эльмиры Ахмеевой.

В ходе обсуждения руководитель Минэкономики поднял вопрос организации парковки возле сыктывкарского аэропорта. Он рассказал, что из-за нехватки бесплатных мест жителям приходится оставлять машины на кольце прямо перед зданием терминала по улице Советской, нарушая правила дорожного движения.