Возле сыктывкарского аэропорта предлагают обустроить новую парковку

В правительстве Коми подняли тему новых парковочных мест в районе аэропорта столицы Коми. Об этом рассказали на оперативном совещании под руководством первого зампреда Эльмиры Ахмеевой.
В ходе обсуждения руководитель Минэкономики поднял вопрос организации парковки возле сыктывкарского аэропорта. Он рассказал, что из-за нехватки бесплатных мест жителям приходится оставлять машины на кольце прямо перед зданием терминала по улице Советской, нарушая правила дорожного движения.
В связи с этим предлагается обустроить парковку на все том же кольце, но отделить ее от проезжей части и поставить необходимые дорожные знаки. Глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин добавил, что летом 2023 года в столице также планируется 58 парковочных мест на стоянке в районе перекрестка улиц Советская и Заводская. Эта парковка будет в шаге от международного терминала аэропорта.