В перечень граждан, подлежащих бронированию от мобилизации, попала еще одна профессия

В перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию от частичной мобилизации вошли адвокаты. Об этом сообщил президент Союза адвокатов РФ, пишет ТАСС.

Напомним также, ранее в Госдуме планировали рассмотреть поправку в закон о мобилизации и отменить бронь для сенаторов и депутатов.