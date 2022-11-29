В перечень граждан, подлежащих бронированию от мобилизации, попала еще одна профессия

В перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию от частичной мобилизации вошли адвокаты. Об этом сообщил президент Союза адвокатов РФ, пишет ТАСС.
Напомним также, ранее в Госдуме планировали рассмотреть поправку в закон о мобилизации и отменить бронь для сенаторов и депутатов.
Сейчас право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые. Кто входит в этот список, читайте по ссылке.