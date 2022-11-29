Раки скажут лишнего, а Скорпионов потянет на сторону: гороскоп на 29 ноября

Овен Овны смогут проявить себя как хорошие руководители. Не бойтесь брать на себя ответственность за чужие ошибки. Вполне вероятно, что вам понравится распоряжаться людьми и вы всерьез задумаетесь над сменой работы.

Телец

Могут возникнуть неприятные ситуации в финансовой сфере. Вам стоит внимательнее относиться к своим тратам, а еще лучше начать вести их подсчет. От кредитов в этот период определенно стоит отказаться.

Близнецы

Близнецам нужно контролировать свое настроение. Если решите принять участие в споре, убедитесь, что вы компетентны в обсуждаемом вопросе. В целом отношения с окружающими будут складываться непросто.

Рак

Ракам во вторник не следует говорить не по делу. Любое ваше заявление может быть использовано против вас. Ваш успех на работе может обернуться появлением завистников.

Лев

Львам пора проявить ответственность. В последнее время вы пустили дела на самотек. Решите вопросы, которые вас волнуют, даже если это потребует сильных душевных и финансовых затрат.

Дева

Девам может вскружить голову новое знакомство. Будьте начеку: не все окружающие желают вам добра. Кто-то и вовсе может воспользоваться вашим расположением.

Весы

Весам следует быть аккуратнее, принимая подарки от окружающих. В будущем эти люди могут сказать, что вы им что-то должны. Особую внимательность сегодня нужно проявить в финансовых отчетах, при работе с документами.

Скорпион

Скорпионов потянет на приключения. Даже у тех, кто в паре, нет-нет, да проскочат мысли о новых знакомствах. Постарайтесь умерить свой пыл: скоропалительный роман не приведет ни к чему серьезному, а вторую половину вы можете потерять навсегда.

Стрелец

Вы можете нажить врагов из-за своих необдуманных высказываний. Помните, что в некоторых случаях язык может стать вашим врагом. Проявите терпение, даже если не согласны с позицией собеседника.

Козерог

У Козерогов дела сложатся довольно успешно. От чрезмерного везения вы можете потерять голову и начать необдуманно тратить деньги. Постарайтесь держать себя в руках, а если пойдете в магазин, не берите с собой крупные суммы.

Водолей

Как ни грустно, но многим мечтам Водолеев не суждено будет сбыться. Обстоятельства сложатся не в вашу пользу, поэтому самые важные и серьезные дела лучше отложить на потом. Не очень хорошей будет обстановка и в личной жизни.

Рыбы