Анастасия Макеева и Марк Тишман провели закрытие молодежных Дельфийских игр в Сыктывкаре

27 ноября в Сыктывкаре прошло торжественное закрытие первых молодежных Арктических Дельфийских игр. Напомним, с 25 по 27 ноября талантливые молодые люди со всей страны участвовали в 10 различных номинациях, по итогу которых объявили 28 победителей и призеров на местах проведения конкурсных испытаний.
Торжественное закрытие произошло 27 ноября в Сыктывкаре на “Лузалес-Арене”. Церемонию провели известная актриса Анастасия Макеева и певец Марк Тишман, которые подчеркнули важность этого впечатляющего культурного мероприятия для Коми и России.
В самом старте события зрителей ознакомили с большим видеодневником, который собирали на протяжении нескольких дней соревнований. Параллельно видеоряду, музыкальный аккомпанемент организовал оркестр Театра оперы и балета, после которого музыканты исполнили гимны России и Республики Коми.
Затем на сцену вышел глава региона. Он отметил, что принимать республике Дельфийские игры было очень почетно и он надеется, что это станет теплым воспоминанием для гостей фестиваля. Директор международного Дельфийского комитета Владимир Понявин заявил, что следующим местом проведения игр в 2023 году станет город Саратов.
После официальной части зрители аплодировали призерам и лауреатам игр. Затем на сцене выступила уже достаточно знаменитая юная 12-летняя певица Валерия Верногорова из Ухты, которая прославилась своими музыкальными выступлениями в проекте “Ты Супер!” на НТВ. Оставшуюся часть гала-концерта посвятили выступлениям призеров Дельфийских игр, которые играли на инструментах и пели.