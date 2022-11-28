Анастасия Макеева и Марк Тишман провели закрытие молодежных Дельфийских игр в Сыктывкаре

27 ноября в Сыктывкаре прошло торжественное закрытие первых молодежных Арктических Дельфийских игр. Напомним, с 25 по 27 ноября талантливые молодые люди со всей страны участвовали в 10 различных номинациях, по итогу которых объявили 28 победителей и призеров на местах проведения конкурсных испытаний.

Торжественное закрытие произошло 27 ноября в Сыктывкаре на “Лузалес-Арене”. Церемонию провели известная актриса Анастасия Макеева и певец Марк Тишман, которые подчеркнули важность этого впечатляющего культурного мероприятия для Коми и России.