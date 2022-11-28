Сбер проведёт демодень бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта

1 декабря в Москве в формате технологического XR-шоу пройдёт Демодень акселерационных программ Сбера для молодёжи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта. Специально к этому дню будет открыт первый виртуальный 3D-парк для начинающих предпринимателей, созданный командой Sber AR/VR Lab.

На демодне выступит 20 школьных и студенческих команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Омска, Сургута и других городов. В течение полугода ребята разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж. Всего в 2022 году участие в акселераторах Сбера для школьников и студентов приняло 55 тысяч учеников из семи тысяч школ, колледжей, техникумов и одной тысячи вузов со всей страны. Они создали более 1100 бизнес-проектов. Средний возраст участников —16−19 лет.