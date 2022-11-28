В Коми мобилизованным и их родственникам предоставят бесплатную юридическую помощь

В систему оказания бесплатной юрпомощи, которая действует в Коми с 2012 года, внесут мобилизованных и их семьи. Новый законопроект рассмотрят на заседании Госсовета 30 ноября, сообщает БНК.
В перечень внесут всех, кто принимал или принимает участие в спецоперации, а также членов их семей. Также в проекте указано, что под участниками СВО следует понимать не только призванных по мобилизации, но и проходящих службу по контракту, которые отправились в зону боевых действий в качестве добровольцев.
В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые меры поддержки помогут создать условия для разрешения у указанных категорий граждан затруднительных ситуаций, связанных с необходимостью оказания им профессиональной юридической помощи. Категории, случаи и виды юрпомощи указаны на сайте Минюста Коми.