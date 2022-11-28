Сбер первым в России полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное

Платформа умного дома Sber стала первой в России полностью автономной системой с виртуальными ассистентами на российском рынке, теперь она работает на собственной облачной инфраструктуре и российских серверах. Автономность инфраструктуры делает её независимой от сторонних компаний и внешних событий и гарантирует стабильность работы в любой ситуации, а расположение серверов на территории России сокращает отклик устройств на команды.

Также обновилась линейка устройств умного дома. В продажу уже поступили обновлённые лампы А60 под брендом Sber — самого популярного среди пользователей устройства. Разработкой и программным обеспечением лампочек полностью занимается команда SberDevices.

Линейка устройств умного дома нового поколения продолжит расширяться и останется полностью совместима с девайсами предыдущего поколения.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, Вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка: