В Коми по ошибке снесли дом и оставили его жителя без крыши над головой

Прокуратура Усть-Вымского района борется за права жильца аварийного дома, который снесли по ошибке. Здание сравняли с землей, а новое помещение человеку не предоставили по сей день.

В прокуратуру обратился житель Айкино, который рассказал, что летом 2022 года местная администрация снесла дом, где он жил. В ходе проверки оказалось, что причиной стала ошибка, допущенная в программе переселения. Согласно документам, часть жителей переселили до конца 2021 года, а еще часть подлежала переселению до конца 2022 года. Сроки сноса дома устанавливались в 2022 году и в 2023 году, а администрация это обстоятельство не учла, и уничтожило здание.