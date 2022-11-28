В Коми 10 часов тушили пожар, который унес жизнь человека

По данным ведомства, сообщили о возгорании жилого дома по улице Центральной в Верхнем Воче в 02:33. Подразделения пожарных и спасателей тут же выехали на место вызова.

В ходе тушения пламени в доме обнаружили тело мужчины 1944 года рождения. Потушили огонь только в 11:30. Общая площадь пожара составила 225 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 12 человек, а также добровольцы села и три пожарных автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.