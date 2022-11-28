Жены из них никудышные: только по трем женским именам можно вычислить непутевую хозяйку

Обрести гармонию в семейной жизни могут далеко не все представительницы слабого пола. Как правило, именно женщины виноваты в разрыве отношений. Все дело в манерах, требованиях, поведении. Примечательно, что на умение быть хорошей супругой напрямую влияет имя. Однако не стоит принимать сказанное на свой счет, ведь всегда есть исключения. Илона

Непростой характер. Илона все время чем-то недовольна, любит сплетничать и никогда не идет на компромисс. В любой ситуации найдет негатив, она будто им питается. Зачастую все эмоции выплескивает на близких. Выдержать такое поведение не все смогут.

Тамара

Властная и сильная по натуре своей. Тамара жестко относится абсолютно ко всем: к детям, своему мужчине, родным, животным. Ей необходим партнер, который будет всячески ее восхвалять и поддерживать.

Алла