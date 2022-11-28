Жителям Коми объяснили, что будет с пенсией при увольнении в 2023 году

В сети появилась информация о том, что в 2023 году при увольнении пенсионера ему не станут пересчитывать выплаты за предыдущие годы. Так ли это, рассказали в отделении ПФР Коми, пишет БНК.

Ранее стало известно, что с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%, что стало причиной одного важного вопроса: что будет с пенсией, если сотрудник уволится до конца 2022 года. По информации ПФР Коми, порядок индексации сохранится для тех, кто заверил свою трудовую деятельность. Таким образом, пенсия будет выплачиваться с учетом плановых индексаций, которые произошли в период работы сотрудника.