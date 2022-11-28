Названы сроки выдачи декабрьской пенсии в Коми

Пенсионерам Коми объяснили, когда ждать выплат в декабре. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда республики.

Согласно объявлению организации, за декабрь 2022 года выплаты будут осуществляться следующим образом: клиентам Сбербанка с фамилиями от А до К деньги выдадут или доставят 12 декабря. Тем, чьи фамилии начинаются от Л до Я, пенсию дадут 21 декабря.