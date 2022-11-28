За неделю в Коми поймали 73 нетрезвых водителя

За неделю в столице Коми поймали более полусотни водителей, которых заподозрили в нетрезвой езде. Подробнее о результатах работы автоинспекторов с 21 по 27 ноября рассказали в ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, за неделю от управления авто отстранили 73 водителя. В отношении четырех человек возбудили уголовные дела за повторную езду в пьяном виде. 35 водителей отказались от прохождения освидетельствования. Больше всего таких было в Сыктывкаре, Усинске и Печоре.