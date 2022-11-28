В Сыктывкаре во время пожара в многоэтажке пострадал человек

24 ноября в столице Коми вспыхнул пожар, где пострадал человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС региона.
По информации пожарных, сообщение о возгорании по улице Морозова поступило в 05:30. Из здания многоэтажки спасли 32 человека, еще 20 человек покинули его самостоятельно. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения. В 08:33 пожар был потушен.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Напомним также, 19 ноября в жилом доме по адресу Карла Маркса, 172 произошло возгорание. В четвертом подъезде дома оказались серьезно повреждены электрощитки с третьего по девятый этажи. Спасателям пришлось эвакуировать некоторых жильцов через окно. В результате горожане остались без света.