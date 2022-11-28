Сыктывкарка хочет создавать нижнее белье для женщин, переживших рак груди

Сыктывкарка Надежда Батагова хочет создавать нижнее белье для женщин, которые пережили рак груди. Сама горожанка сейчас проходит лечение этого страшного заболевания. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Надеждой, и узнал в чем заключается особенность такого белья и как правильно его подобрать.
Надежда Батагова — брафитер. Это такой специалист, который помогает женщинам подбирать нижнее белье, учитывая все анатомические особенности фигуры.
После того, как горожанка столкнулась со страшной болезнью — раком груди, она задумалась о создании лифов для женщин, которые пережили операцию на грудь.
“Сейчас я все еще прохожу лечение. Я сама прошла через все это и понимаю, что есть проблема в нашем городе по подбору специальных бюстгальтеров. Белье такое есть, но его очень сложно найти, а еще сложнее правильно подобрать. Поэтому я хочу начать производить такое белье здесь в городе”, — поделилась Надежда.
Такое белье должно учитывать все особенности женщины, которая перенесла операцию.
“У этого белья другая конструкция. В каждой чашечке есть кармашек, для протеза, также сама чашка максимально закрыта. Это белье делается для того, чтобы визуально женщина выглядела абсолютно здоровой. Чтобы сохранить эстетический эффект. Протез может быть разный: частичный или полный. Это тоже необходимо учитывать”, — объяснила сыктывкарка.
По словам Надежды, многие женщины жаловались ей на неудобства специальных лифов, которые они подобрали самостоятельно из аптек или ортопедических салонов.
“Если бюстгальтер подобран правильно, то дискомфорта не будет. Необходимо учитывать размер и анатомические особенности. Ко мне приходят женщины, которые используют обычное белье. Так, конечно, можно, но это неудобно: если мы наклонимся — протез может выпасть. Точно так же со спецбельем, которое подобрано не по размеру”, — прокомментировала бельевой стилист.
Женщина планирует начать изготавливать такие лифы уже осенью 2023 года.
“Сначала я хочу ввести готовые бюстгальтеры в мой магазин. Чтобы посмотреть, какие формы и модели садятся лучше и с чего лучше начать производство. А потом уже закупить оборудование для изготовления лифов. Я хочу, чтобы эти женщины перестали ходить в аптеки и ортопедические салоны, чтобы они приходили в магазин белья, как любая другая женщина. Бельевые магазины в Сыктывкаре этим не занимаются, потому что это очень маленькая ниша. Я так не считаю. Таких женщин много, просто они это не афишируют”, — пояснила Надежда.
Уже в начале нового года, сыктывкарка будет подавать заявку на грант, чтобы осуществить свою мечту.
“На закупку первой партии лифов нам нужно 500 тысяч рублей, а на запуск производства необходим один миллион. Я ищу швею и технолога. Всю информацию мы будем распространять через соцсети”, — пояснила Надежда.
Сыктывкарка хочет доказать женщинам, пережившим операцию, что даже после такой тяжелой болезни можно вернуться к нормальной комфортной жизни.
“Я буду в формате онлайн рассказывать женщинам о том, как правильно подобрать белье. Сейчас, если поискать в интернете, мало кто про это говорит. Моя задача рассказать, как правильно подобрать модель женщине, учитывая ее размер и анатомию”, — рассказала бельевой стилист.
Лифы для женщин с особенностями стоят дороже, чем обычные бюстгальтеры из-за сложной конструкции.
“Такое белье дороже, чем обычное. Качественное белье стоит от пяти до семи тысяч рублей. Белье будет как базовое — бежевое, так и с рюшами и цветочками. Мы все женщины и нам без этого никак. Мы не перестаем быть женщинами, даже если у нас нет одной груди. Для меня очень важна эстетика и удобство”, — поделилась Надежда. .
Несмотря на химиотерапию и облучение, Надежда находит в себе силы на реализацию таких идей.
“У меня ребенку три года. Сама не знаю, как я со всем справляюсь, но потихоньку все делаю”, — заключила сыктывкарка.