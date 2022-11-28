Сыктывкарка хочет создавать нижнее белье для женщин, переживших рак груди

Сыктывкарка Надежда Батагова хочет создавать нижнее белье для женщин, которые пережили рак груди. Сама горожанка сейчас проходит лечение этого страшного заболевания. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Надеждой, и узнал в чем заключается особенность такого белья и как правильно его подобрать.

Надежда Батагова — брафитер. Это такой специалист, который помогает женщинам подбирать нижнее белье, учитывая все анатомические особенности фигуры.

После того, как горожанка столкнулась со страшной болезнью — раком груди, она задумалась о создании лифов для женщин, которые пережили операцию на грудь.

“Сейчас я все еще прохожу лечение. Я сама прошла через все это и понимаю, что есть проблема в нашем городе по подбору специальных бюстгальтеров. Белье такое есть, но его очень сложно найти, а еще сложнее правильно подобрать. Поэтому я хочу начать производить такое белье здесь в городе”, — поделилась Надежда.

Такое белье должно учитывать все особенности женщины, которая перенесла операцию.