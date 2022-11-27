В Сыктывкаре пройдет премьера новогоднего мультфильма "Маша и медведь в кино: 12 месяцев"

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы – 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.



Захватывающее сказочное анимационное приключение, полное чудес, юмора, музыки и песен, которое удивительным образом объединяет миры разных поколений у большого экрана и погружает в неповторимую атмосферу настоящего Нового года!

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