В Сыктывкаре пройдет спецпоказ комедийной драмы "Капитан Фантастик" на английском языке

5 декабря «Кронверк Синема» ТРЦ «Макси» приглашает на специальный показ причудливой комедийной драмы «Капитан Фантастик» Мэтта Росса с Вигго Мортенсеном в главной роли. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами.



«Капитан Фантастик» показывает экстраординарную семью, вынужденную оставить привычную жизнь в глуши и отправиться в путешествие по цивилизации, которое изменит представление ее членов о мире и самих себе. Режиссер и сценарист Мэтт Росс вдохновлялся собственным детством и хотел исследовать разные грани родительства. Смешивая жанры семейной драмы, истории взросления и роуд-муви, Росс создал увлекательное и полное юмора приключение. Непринужденно и трогательно он размышляет об обществе, в котором мы живем, о том, как мы воспитываем детей и что вообще значит быть семьей.



Главного героя-отца сыграл великолепный Вигго Мортенсен, и эта роль, за которую он был удостоен номинации на «Оскар», по праву считается одной из лучших в его богатой карьере. Но главное очарование «Капитана Фантастика» — созвездие юных актеров, которые идеально балансируют между комическими и драматическими элементами повествования. Оператор Стефан Фонтен наполнил фильм яркими красками и солнечным светом, передав атмосферу теплоты и любви, царящей в семье. «Капитан Фантастик» — по-настоящему душевное, умное и уютное кино, которое не боится поднимать сложные и неоднозначные вопросы и при этом не навязывает зрителям какую-то одну точку зрения, а также одна из самых оригинальных картин прошедшего десятилетия.

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