В Сыктывкаре пройдет всероссийская премьера новогоднего семейного кинохита "ЕЛКИ 9"

29 ноября в кинотеатре «Кронверк Синема» ТРЦ «Макси» состоится всероссийская премьера новогоднего кинохита «ЁЛКИ 9».



Главные роли в продолжении ЁЛОК сыграют популярный комедийный актёр и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова, их полюбившиеся зрителям по восьмой части герои – ботан-ролевик Федя и красавица Люся – будут и в ЁЛКАХ 9. Их поддержат звёзды российского кино: Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Александр Баширов. В новой части также появятся Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.

«ЁЛКИ стали новогодней традицией для многих поколений, и мы хотим, чтобы эта традиция открылась и для новых зрителей, которые по разным причинам еще не знакомы с нашей франшизой. Но ЁЛКИ – это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актёров», – комментирует шоураннер девятой части Евгений Кулик.