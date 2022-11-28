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Синоптики рассказали, когда в Коми снова потеплеет

Синоптики рассказали, когда в Коми снова потеплеетФото из архива "Pro Города"

Как рассказали в ЦГМС республики, на новой рабочей неделе в Коми начнет теплеть. Морозы ослабнут сперва в западной части региона, а после и на остальной территории.

Синоптики прогнозируют, что стоит ожидать потепления до -6… -12 градусов, а температура в -15…-20С сохранится только в восточных районах.

Вместе с потеплением в зоне атмосферных фронтов, которые его принесут, начнутся и снегопады. Они будут как небольшими, так и умеренными. На большей части территории они будут преобладать всю неделю. В на северо-востоке может усилиться сибирский антициклон, что приведет к похолоданию до -25 градусов во второй части недели.

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