Синоптики рассказали, когда в Коми снова потеплеет

Как рассказали в ЦГМС республики, на новой рабочей неделе в Коми начнет теплеть. Морозы ослабнут сперва в западной части региона, а после и на остальной территории.

Синоптики прогнозируют, что стоит ожидать потепления до -6… -12 градусов, а температура в -15…-20С сохранится только в восточных районах.