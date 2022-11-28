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Названы пять хитростей, как сделать из вредной еды полезную

Названы пять хитростей, как сделать из вредной еды полезнуюpixabay

Как отмечает ресурс doctorpiter, здоровое питание стало главным трендом десятилетия. Сегодня наш рацион действительно сильно влияет на то, как мы себя чувствуем и как выглядим. Но значит ли это, что нужно навсегда отказаться от любимой и вкусной еды? Вовсе нет. Более того, такой подход до добра не доведет.

Гораздо лучше питаться сбалансированно и постепенно внедрять в свою жизнь здоровые привычки. Например, есть несколько хитростей, которые помогут вам готовить здоровые блюда из привычных и любимых продуктов.

Запекайте, а не жарьте

Наверняка вы слышали, что жарка — далеко не самый полезный для здоровья способ приготовления пищи. Особенно, если жарить вы предпочитаете на большом количестве масла. Если вы обожаете хрустящую корочку, попробуйте запекать продукты. Так сможете и блюдо вкусное приготовить, и масла используете куда меньше.

Не тушите, а готовьте на пару

Тушить, конечно, полезней, чем жарить. Однако важно помнить: когда на продукты долгое время воздействует влага и высокие температуры, полезные вещества в них разрушаются. Поэтому попробуйте не тушить овощи или мясо, а приготовить их на пару. Необязательно для этих целей покупать пароварку — можно использовать обычный большой дуршлаг.

Овощи готовьте «аль денте»

Есть такое правило: чем дольше готовятся овощи, тем больше полезных свойств они утрачивают. Поэтому попробуйте доваривать овощи не до конца. Конечно, провернуть такой трюк с картофелем не выйдет, а вот болгарский перец, брокколи, цветную капусту, лук или помидоры вполне можно оставить в немного недоваренном или недожаренном виде. Так и полезней, и вкусней, пишут эксперты Роспотребнадзора.

Свинину замените на индейку

Если вы большой любитель мяса, попробуйте заменить жирную свинину на индейку. Особенно этот совет подойдет для тех, кто хочет похудеть. Индейка вкусная, питательная и по структуре напоминает свинину. А при помощи специй некоторые даже не почувствуют разницу во вкусе.

Меньше солите и добавляйте больше специй

Слишком много натрия в рационе очень вредит вашему здоровью, провоцирует обезвоживание и гипертонию. Что же делать, если вам нравится еда с ярким вкусом? Попробуйте сократить количество соли и добавить вместо нее специи и пряности. Многие из них, кстати, не только помогают разнообразить меню, но сами по себе очень полезны. 

Главное проверьте, чтобы в составе покупных приправ не было добавленной соли — иначе в такой замене не будет никакого смысла.

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