Гороскоп на 28 ноября: Деве стоит отдохнуть, а Рыбы что-то потеряют

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звёзды гороскопа предупреждают Овна, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Овен встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Овном на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Овна свежую струю. Телец может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Тельцу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Тельцу как никогда.

Время работает против Близнецов: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Близнецам сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но скорее всего, это будет самообман.

Раку следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина. А вот накалить атмосферу споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звёзды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Рака на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Раку потребуется немало времени, нервов и сил.

Льву следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Льва: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звёзды гороскопа советуют Льву сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Дева не будет настроена на трудовые подвиги. Наоборот, она может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонна делать небрежно. День пройдет у неё под девизом: "Не откладывай на сегодня то, что можно отложить на послесегодня". Так что если у Девы есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из неё сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ей не помешает.

Весам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно. Чтобы настроить себя на нужный лад, звёзды гороскопа советуют Весам с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Весам преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.

Сегодня в делах Скорпион будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит". Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Скорпиону сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Скорпион придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно. В другой день у Скорпиона это получится лучше.

Стрельцу, скорее всего, придётся вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Стрельцу стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Козерогу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звёзды гороскопа предупреждают, что Козерогу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Лучшим режимом, в котором Водолей сможет существовать, будет авральный. Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Водолей сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Водолея работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня.