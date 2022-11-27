Они не красавицы, но мужчины от них без ума: лишь трем знакам зодиака это удается

Чтобы привлечь внимание противоположного пола, они используют не только внешние данные.

Дева Под этим знаком рождаются утонченные женщины. Мужчины рядом с девами чувствуют себя очень спокойно.

Они умеют создать такую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова. Поэтому к представительницам этого созвездия всегда тянутся мужчины.

Лев

Естественная, не вызывающая красота этих женщин сильно выделяет их среди тех, кто стремится казаться, а не быть. Львицы делают ставку на свою яркую индивидуальность, поэтому проигрывают редко.

Женщины, рожденные под этим знаком, умеют подать себя. Они умны и харизматичны, помимо внешности у них есть десятки способов произвести на мужчин впечатление.

Скорпион

Это настоящие роковые женщины. Сила их не только во внешности. С точки зрения современных стандартов их не всегда можно назвать красавицами.