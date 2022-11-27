Россиян предупредили об отмене банковских карт "Мир": стали бесполезны

По картам Visa и Mastercard трансграничные операции уже невозможны. Воспользоваться ими за рубежом уже нельзя. Гражданам, которые выезжают за границу, Банк России рекомендует брать наличную валюту или карту "Мир", которую можно применять уже в ряде стран.

В настоящее время Сбербанк предложил вообще отказаться от пластиковых карт "Мир", так как снова ввел бесконтактную платежную систему SberPay, с которой пластик вообще становится бессмысленным. Чтобы ее использовать, нужно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии, сообщили в teleprogramma.