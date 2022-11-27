В Воркуте открыли стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в субботу в Воркуте Республики Коми, в день празднования 79-летия города. Монумент установили в сквере в центре города. Своим трудом и добытым углем воркутинцы согревали Ленинград в блокаду и почти всю северо-западную часть страны, приближая Победу, сказал на открытии глава республики Владимир Уйба.

"Поселок Воркута стал городом в непростом 1943 году. Уже была построена железная дорога и налажены поставки воркутинского угля, в том числе и в блокадный Ленинград. Своим трудом жители Заполярья согревали город на Неве и практически весь Северо-Запад страны, приближая Великую Победу. Воркутинцы всегда славились трудолюбием, стойкостью, героизмом. Это особые, закаленные севером люди. Воркута по праву носит статус "Город трудовой доблести". Теперь здесь появилось еще одно знаковое место, куда воркутинцы могут привести своих детей, гостей и с гордостью рассказать о славной истории города-труженика", - сказал на церемонии глава республики Владимир Уйба.

Как отметил начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов, 53 российским городам присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", "от подмосковной Коломны до дальневосточного Магадана, от Ярославля до Астрахани, от новгородских Боровичей до Воркуты". Год назад было принято решение об установке единообразных стел. Российским военно-историческим обществом проведен всероссийский конкурс, победил проект скульптора Дениса Стритовича, сейчас во всех городах устанавливаются такие стелы. Они разные по высоте, с разной информацией на пилонах, посвященной конкретному городу, аккуратно вписаны в городские ландшафты. Воркутинская стала 27-й по счету.