В Роскачестве назвали лучшие вина страны

"С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем между производителями также усиление конкуренции по качеству", — отметил глава организации Максим Протасов.

Лучшие вина отечественного производства по итогам пятого «Винного гида России» назвали в Роскачестве, сообщает РИА Новости . В этом году специалисты изучили 500 образцов вин, произведенных из российского винограда.

Эксперты «Винного гида России» пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие — на Дону, а полусладкие красные — в Крыму. Лучшим вариантом по соотношению цены и качества стало Каберне от «Шато Тамань» за 279 рублей. В десятку лучших также вошло «Шато Тамань Совиньон» за 240,21 рубля.