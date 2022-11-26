В Сыктывкаре торжественно открыли Первые молодежные Арктические Дельфийские игры. В столицу Коми приехало более шестисот талантов из разных регионов России.

Открытие Игр прошло 25 ноября. Он было необычным для республики — в формате театрализованного шоу на стыке современных технологий и искусства. Губернатор Республики Коми Владимир Уйба вместе с руководителем Международного Дельфийского комитета Владимиром Понявином поприветствовали всех участников.