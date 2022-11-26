В Коми подорожали валидол и вареная колбаса

В Коми вновь изменились цены в магазинах. Так, за минувшую неделю стоимость витаминов, колбас и валидола пошла вверх, а вот детские консервы и гречка, наоборот, подешевели.

За палку вареной колбасы придется отдать почти на 11% больше, чем было неделей ранее. По данным Комистата, это самый большой рост среди продуктов и товаров.