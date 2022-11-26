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Студенты сыктывкарского педколледжа жалуются на невыносимый холод в аудиториях

Студенты сыктывкарского педколледжа жалуются на невыносимый холод в аудиториях Фото с 2GIS

В одном из корпусов сыктывкарского педколледжа могут заменить деревянные окна на современные — пластиковые. Администрация учебного заведения задумалась об этом только после многочисленных жалоб студентов и их родителей на жуткий холод в аудиториях. Об этом пишет “БНК”. 

В корпусе №2, которая расположена на Катаева, большинство окон деревянные. Зимой в кабинетах температура падает до 13 градусов. 

Минобрнауки Коми сообщает, что после обращений студентов, в кабинетах колледжа установили переносные электрообогреватели. Также утеплили окна. 

Сейчас прорабатывается вопрос о получении средств на замену старых деревянных окон на новые блоки из ПВХ-конструкций. 

Напомним, ранее в одном из общежитий педколледжа нашли клопов. Студенты массово жаловались на бездействие администрации колледжа. Спустя время, учащихся перевели на дистанционное обучение.  

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