Студенты сыктывкарского педколледжа жалуются на невыносимый холод в аудиториях

В одном из корпусов сыктывкарского педколледжа могут заменить деревянные окна на современные — пластиковые. Администрация учебного заведения задумалась об этом только после многочисленных жалоб студентов и их родителей на жуткий холод в аудиториях. Об этом пишет “БНК”.

В корпусе №2, которая расположена на Катаева, большинство окон деревянные. Зимой в кабинетах температура падает до 13 градусов.