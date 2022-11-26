Студенты сыктывкарского педколледжа жалуются на невыносимый холод в аудиториях

В одном из корпусов сыктывкарского педколледжа могут заменить деревянные окна на современные — пластиковые. Администрация учебного заведения задумалась об этом только после многочисленных жалоб студентов и их родителей на жуткий холод в аудиториях. Об этом пишет “БНК”.
В корпусе №2, которая расположена на Катаева, большинство окон деревянные. Зимой в кабинетах температура падает до 13 градусов.
Минобрнауки Коми сообщает, что после обращений студентов, в кабинетах колледжа установили переносные электрообогреватели. Также утеплили окна.
Сейчас прорабатывается вопрос о получении средств на замену старых деревянных окон на новые блоки из ПВХ-конструкций.
Напомним, ранее в одном из общежитий педколледжа нашли клопов. Студенты массово жаловались на бездействие администрации колледжа. Спустя время, учащихся перевели на дистанционное обучение.