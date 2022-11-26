Печора не откажется от новогоднего салюта

В Печоре будет новогодний салют. Об этом заявил руководитель администрации Печорского района Валерий Серов.
Для украшения города к новогодним праздникам закупят две светодиодные арки.
Для создания праздничной атмосферы, В Печоре хотят установить множество светящихся консолей, по типу снежинок, которые смонтированы по Печорскому проспекту. Такими консолями планируют украсить Юбилейную площадь и парк Геологов.
Также планируют обустроить каток на площади Победу.
С 9 по 11 декабря в Печоре на юбилейной площади пройдет “Фестиваль снега”. Темой этого мероприятия станут персонажи из мифов и легенд финно-угорских народов.
Печора, в отличие от некоторых городов Коми, не отказалась от праздничного салюта.