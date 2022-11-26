Многодетные родители из Коми победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Семья Прошевых из Усть-Вымского района победила в конкурсе “Семья года”. Они забрали награду в номинации “Семья — хранитель традиций”. Мероприятие прошло в театре драмы имени Виктора Савина в Сыктывкаре. Семье вручили награду, а затем показали спектакль “Пигмалион”. Также заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачева вручила Ивану и Алевтине Прошевым сертификат на 30 тысяч рублей.

В семье Прошевых четверо детей. Она признана одной из лучших многодетных семей в Коми в 2022 году.

Прошевы прививают своим детям традиционные ценности, учат детей читать на коми языке, хранят традиции народа коми и пытаются передать их своим четверым детям.