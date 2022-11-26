В Коми на борьбу с онкологическими заболеваниями выделят более одного миллиарда рублей

В Коми на борьбу с онкологическими заболеваниями выделено более одного миллиарда рублей. В 2023 году в республиканском онкологическом диспансере могут провести работы по переоснащению. Больница может получить оборудование на сумму более 27 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

В 2022 году на приобретение роботизированной системы гистологической и иммунохимических диагностики, а также на аппарат для радиочастотной внутритканевой термоабляции, аппараты УЗИ, хирургические мониторы и эндоскопическое оборудование было выделено более 112 миллионов рублей.

В 2022 году для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи дополнительно выделили из республиканского бюджета еще сорок миллионов рублей.