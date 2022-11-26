В Коми предложили строить деревянные многоквартирные дома для молодых специалистов

В Коми могут начать строить многоквартирные деревянные дома в рамках программы по привлечению специалистов сельского хозяйства в села. Об этом пишет “Комиинформ”.

Руководитель сельского хозяйства Коми Алексей Буткин предложил решить дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли путем строительства многоквартирных домов для новых специалистов. Также он предложил повысить им подъемные выплаты.