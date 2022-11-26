В Коми предложили строить деревянные многоквартирные дома для молодых специалистов

В Коми могут начать строить многоквартирные деревянные дома в рамках программы по привлечению специалистов сельского хозяйства в села. Об этом пишет “Комиинформ”.
Руководитель сельского хозяйства Коми Алексей Буткин предложил решить дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли путем строительства многоквартирных домов для новых специалистов. Также он предложил повысить им подъемные выплаты.
В 2023 году Минсельхоз вместе с администрацией Ижемского района планирует реализовать пилотный проект по строительству 12-квартирного дома для новых специалистов.
Зам председателя правительства Коми Ахмеева предложила реализовывать строительство таких многоквартирных домов с помощью госзаказов. Такой способ может обеспечить прибылью местный бизнес и дать жилье нуждающимся.