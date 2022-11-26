В Коми за сутки коронавирусом заболели 57 человек

В Коми зарегистрировали 57 новых пациентов, заболевших СОVID-19 за сутки. Девятерых зараженных госпитализировали. С начала пандемии коронавирусом заразились более 190 тысяч человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В Республике Коми с начала коронавирусной пандемии вылечились всего 186 тысяч человек. 49 из них выздоровели за прошедшие сутки.

За все время в Коми от СОVID-19 скончалось более трех тысяч человек.