В Коми за сутки коронавирусом заболели 57 человек

В Коми зарегистрировали 57 новых пациентов, заболевших СОVID-19 за сутки. Девятерых зараженных госпитализировали.
С начала пандемии коронавирусом заразились более 190 тысяч человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
В Республике Коми с начала коронавирусной пандемии вылечились всего 186 тысяч человек. 49 из них выздоровели за прошедшие сутки.
За все время в Коми от СОVID-19 скончалось более трех тысяч человек.
Также в Коми зарегистрирован один случай заболевания свиным гриппом. Известно, что им заболел ребенок. Свиной грипп похож на коронавирус, так как оба заболевания вызывают пневмонию. Но есть отличие, при свинном гриппе легкие зараженного наполняются кровью.