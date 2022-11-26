В Коми ожидаются сильный гололед и морозы до 30 градусов

Синоптики рассказали, что в Коми еще на несколько дней сохранятся морозы и гололед. По прогнозам последние дни ноября будут снежными и туманными. Температура может опустится почти до -30 градусов.

26 ноября местами ожидается снег, гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью опустится до -27 градусов, днем будет -14, в некоторые районах Коми столбик термометра опустится до -24 градусов.