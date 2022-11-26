В Коми ожидаются сильный гололед и морозы до 30 градусов

Синоптики рассказали, что в Коми еще на несколько дней сохранятся морозы и гололед. По прогнозам последние дни ноября будут снежными и туманными. Температура может опустится почти до -30 градусов.
26 ноября местами ожидается снег, гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью опустится до -27 градусов, днем будет -14, в некоторые районах Коми столбик термометра опустится до -24 градусов.
В воскресенье, 27 ноября, погода не изменится.
В Сыктывкаре на выходных также сохранится морозно-снежная погода. Днем температура воздуха составит -15…-17 градусов. Ночью опустится до -24 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер будет переменный, слабый.