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Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных бойцов

Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных бойцовФото из архива портала "Про Город"

Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных. От солдат поступают многочисленные жалобы на болезни ОРВИ, ОРЗ и бронхит.

Терапевты и хирург их Коми обследуют солдат из республики, которые проходят тактическую подготовку. Врачей отравят из-за многочисленных жалоб бойцов на болезни. 

По словам губернатора Коми, доктора должны провести медосмотр мобилизованных и выявить острые заболевания. При этом, они не имеют права давать никаких заключений и предлагать госпитализацию.

Также глава региона отметил, что в ближайшее время добровольцы из обособленных подразделений смогут получать выплаты наравне с мобилизованными и контрактниками. 

В ближайшее время в Республике Коми подготовят еще одну партию гуманитарной помощи солдатам, которые служат в ЛНР.

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