Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных. От солдат поступают многочисленные жалобы на болезни ОРВИ, ОРЗ и бронхит.
Терапевты и хирург их Коми обследуют солдат из республики, которые проходят тактическую подготовку. Врачей отравят из-за многочисленных жалоб бойцов на болезни.
По словам губернатора Коми, доктора должны провести медосмотр мобилизованных и выявить острые заболевания. При этом, они не имеют права давать никаких заключений и предлагать госпитализацию.
Также глава региона отметил, что в ближайшее время добровольцы из обособленных подразделений смогут получать выплаты наравне с мобилизованными и контрактниками.
В ближайшее время в Республике Коми подготовят еще одну партию гуманитарной помощи солдатам, которые служат в ЛНР.