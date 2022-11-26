Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных бойцов

Фото из архива портала "Про Город"

Врачей из Коми отправят лечить мобилизованных. От солдат поступают многочисленные жалобы на болезни ОРВИ, ОРЗ и бронхит. Терапевты и хирург их Коми обследуют солдат из республики, которые проходят тактическую подготовку. Врачей отравят из-за многочисленных жалоб бойцов на болезни.

По словам губернатора Коми, доктора должны провести медосмотр мобилизованных и выявить острые заболевания. При этом, они не имеют права давать никаких заключений и предлагать госпитализацию.

Также глава региона отметил, что в ближайшее время добровольцы из обособленных подразделений смогут получать выплаты наравне с мобилизованными и контрактниками.