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Главный архитектор Сыктывкара поделился проектом благоустройства железнодорожного вокзала

Главный архитектор Сыктывкара поделился проектом благоустройства железнодорожного вокзалаФото с телеграм-канала Владимира Рунга

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг в своих соцсетях представил проект благоустройства территории железнодорожного вокзала.

На макете видно, что парковку перенесут направо от здания вокзала. Территорию в будущем планируют озеленить и установить скамейки.  

В 2022 году в Сыктывкаре благоустроили сквер возле Храма. Раньше там была парковка, а сейчас место, где можно погулять с детьми. В сквере установили скамейки и урны, озеленили местность декоративными яблонями, кленами и кустарниками. 

Напомним, в рамках проекта “Комфортной городской среды” до конца 2022 года в Коми планируют благоустроить более ста территорий. На это было выделено более полумиллиона рублей. На 9 ноября было благоустроено всего лишь 68 территорий.

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