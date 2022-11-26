Главный архитектор Сыктывкара поделился проектом благоустройства железнодорожного вокзала

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг в своих соцсетях представил проект благоустройства территории железнодорожного вокзала.
На макете видно, что парковку перенесут направо от здания вокзала. Территорию в будущем планируют озеленить и установить скамейки.
В 2022 году в Сыктывкаре благоустроили сквер возле Храма. Раньше там была парковка, а сейчас место, где можно погулять с детьми. В сквере установили скамейки и урны, озеленили местность декоративными яблонями, кленами и кустарниками.
Напомним, в рамках проекта “Комфортной городской среды” до конца 2022 года в Коми планируют благоустроить более ста территорий. На это было выделено более полумиллиона рублей. На 9 ноября было благоустроено всего лишь 68 территорий.