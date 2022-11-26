Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Несмотря на круглогодичное изобилие на полках российских магазинов, в сознании россиян новогодние праздники продолжают ассоциироваться с запахом мандаринов. В осенне-зимний период популярность этих фруктов заметно возрастает. Однако увлекаться их поеданием стоит не всем. Об этом сообщает "Рамблер".

Как и все цитрусовые, мандарин является источником витамина С, который в период холодов способен поддержать организм и снизить риск простудных заболеваний. Однако, по словам эксперта, у тех, кто слишком налегает на мандарины, может возникнуть аллергическая реакция. И не только. Наталья Денисова предупреждает, что поеданием популярного фрукта не стоит увлекаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва и панкреатит.