"Невозможно проехать на санках": сыктывкарцы возмущаются из-за мраморной крошки на улицах

В Сыктывкаре центральные улицы посыпают мраморной крошкой. Жители города разделились на два лагеря: кто-то возмущается из-за использования такого способа при борьбе с гололедом, а кто-то доволен, тем, что на улицах станет меньше грязи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какое средство по мнению горожан лучше при борьбе с гололедом.

Мраморной крошкой посыпают в основном центральные улицы Сыктывкара. Это связано с ее дороговизной. На 25 ноября крошкой посыпано уже несколько улиц: Горького от Советской до гостиницы “Югор”, Пушкина, Советская, Коммунистическая, Куратова, Орджоникидзе и районы Филармонии и Национального музея.

“На тротуаре уже сформировался устойчивый снежный накат, в котором мелкие фракции мраморной крошки могут закрепиться, создавая шероховатый эффект и работая по принципу “шипованной резины". В планах использовать крошку преимущественно на тротуарах, где высок пешеходный поток, но в случае необходимости границы ее использования могут быть изменены”, — объяснили в дорожном хозяйстве.

Некоторые горожане высказались против использования мраморной крошки.