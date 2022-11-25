"Невозможно проехать на санках": сыктывкарцы возмущаются из-за мраморной крошки на улицах

В Сыктывкаре центральные улицы посыпают мраморной крошкой. Жители города разделились на два лагеря: кто-то возмущается из-за использования такого способа при борьбе с гололедом, а кто-то доволен, тем, что на улицах станет меньше грязи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какое средство по мнению горожан лучше при борьбе с гололедом.
Мраморной крошкой посыпают в основном центральные улицы Сыктывкара. Это связано с ее дороговизной. На 25 ноября крошкой посыпано уже несколько улиц: Горького от Советской до гостиницы “Югор”, Пушкина, Советская, Коммунистическая, Куратова, Орджоникидзе и районы Филармонии и Национального музея.
“На тротуаре уже сформировался устойчивый снежный накат, в котором мелкие фракции мраморной крошки могут закрепиться, создавая шероховатый эффект и работая по принципу “шипованной резины". В планах использовать крошку преимущественно на тротуарах, где высок пешеходный поток, но в случае необходимости границы ее использования могут быть изменены”, — объяснили в дорожном хозяйстве.
Некоторые горожане высказались против использования мраморной крошки.
“Опять по три совка выметать с салона автобуса”, — написал в соцсетях Алексей Кожевник.
“А можно посыпать не весь тротуар? Оставляйте немного места для санок! Невозможно детей возить на санках и снегокатах”, — прокомментировала Елена Шелест.
“Только песок и соль. Крошку убирать надо, наши ливневые канализации и так работают не ахти”, — отметила Ксения Петрова.
Многие горожане хотят, чтобы на их улицах было меньше грязи, которая образуется из-за пескосоляной смеси.
“Зима — сезон грязи. В подъезде песка больше, чем в песочнице, в квартире песок. Дворник говорит, жалоба поступила, вот и сыплю. Посыпать нужно лишь в гололед и то умеренно”, — поделился в соцсетях Алексей Парамонов.
“Из-за этой смеси портится обувь, гниют машины и повсюду грязь!” — возмутилась горожанка Наталья Соколова.
“Там с песком химию мешают, от которой машины за пару сезонов гниют, не говоря о лапах животных, которые ходят по этой смеси. А потом по весне мы все этой химией дышим”, — написал Максим Гущин.